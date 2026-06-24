Cerrione, in pensione la storica bidella delle scuole: il grazie di insegnanti, alunni e Comune

Felice traguardo per Lorella Matteazzi. La storica bidella, che ha prestato servizio nelle scuole di Cerrione dal 2011, ha finalmente raggiunto la meritata pensione. Per l’occasione, è stato predisposto un momento conviviale di saluto e ringraziamento tenuto dal corpo insegnanti.

“Due anni in servizio alla primaria, poi sempre con i bimbi dell’infanzia seguendoli in periodi molto complessi come quello della ristrutturazione degli edifici fino al Covid – riporta il vicesindaco Anna Maria Zerbola - Sempre disponibile, attenta, affettuosa e molto pratica tanto da risolvere ogni problema. Di grande capacità, ha sempre collaborato fattivamente con l’amministrazione, a lei giungano i nostri ringraziamenti. Nella commozione dell’ultimo addio ha manifestato la volontà di ritornare a scuola, se utile, per leggere fiabe ai futuri ragazzi. Davvero un bel gesto”.