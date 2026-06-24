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CRONACA | 24 giugno 2026, 14:00

Liti accese, minacce e perfino aggressioni: giornata da bollino rosso nel Biellese

Interventi dei Carabinieri nei comuni di Biella, Candelo, Cossato, Gaglianico e Viverone.

Liti, minacce e perfino aggressioni: giornata da bollino rosso nel Biellese (foto di repertorio)

Liti, minacce e perfino aggressioni: giornata da bollino rosso nel Biellese (foto di repertorio)

Giornata da bollino rosso nel Biellese. 

Ancora una volta sono state diverse le segnalazioni e le richieste di intervento rivolte alle forze dell’ordine nella giornata di ieri, 23 giugno, per liti, alterchi e diverbi tra vicini di casa, familiari e perfetti sconosciuti. In alcuni casi, sono volate perfino minacce e aggressioni. 

Gli interventi dei Carabinieri si sono concentrati nei comuni di Biella, Candelo, Cossato, Gaglianico e Viverone. In tutti i casi, i militari dell’Arma hanno riportato alla calma le parti coinvolte, poi informate delle rispettive facoltà di legge.

g. c.

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