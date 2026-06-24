Liti accese, minacce e perfino aggressioni: giornata da bollino rosso nel Biellese

Giornata da bollino rosso nel Biellese.

Ancora una volta sono state diverse le segnalazioni e le richieste di intervento rivolte alle forze dell’ordine nella giornata di ieri, 23 giugno, per liti, alterchi e diverbi tra vicini di casa, familiari e perfetti sconosciuti. In alcuni casi, sono volate perfino minacce e aggressioni.

Gli interventi dei Carabinieri si sono concentrati nei comuni di Biella, Candelo, Cossato, Gaglianico e Viverone. In tutti i casi, i militari dell’Arma hanno riportato alla calma le parti coinvolte, poi informate delle rispettive facoltà di legge.