Bi Roller: Gare internazionali e Maratone per un inizio di stagione alla grande! FOTO

Ottimi risultati per gli atleti Bi Roller che hanno iniziato la stagione con trasferte molto impegnative che svolgiamo con il supporto dei partner storici, Sellmat e Acqua Lauretana.



A metà aprile una delegazione composta da Matilde Zanchetta, Matilde Granitzio, Susanna Rocchetti, Michele Rocchetti e Achille Sangiorgi sono stati a Geisingen, in Germania, nella pista indoor più veloce d’Europa dove hanno dato segnali di essere pronti per una stagione che sara’ molto impegnativa. Di fronte ad una partecipazione internazionale di altissimo livello, hanno gareggiato bene ottenendo anche risultati di pregio. Ottima come risultati, in particolare, la prestazione di Michele Rocchetti, secondo anno Junior.



Il 25 aprile sono stati quindi in trasferta a Noale, in provincia di Venezia. Nelle pista parabolica molto tecnica che qualche anno fa aveva ospitato i Campionati Italiani, i pattinatori biellesi si sono distinti e fatti notare per la qualità della pattinata e per la tipologia di traiettorie scelte durante le gare che hanno consentito di raggiungere risultati significativi. Cinque dei sei atleti biellesi hanno corso questa competizione vestendo la divisa del Team Hard Legs di Michele Cicognani. Le posizioni più di valore sono state conquistate da Michele Rocchetti, Junior, che ha raggiunto il 2’ posto nella gara 500 metri sprint e il 4’ nella 10 mila metri ad eliminazione e da Achille Sangiorgi, Senior, che con un ottimo tempo ha raggiunto la 6’ posizione nella gara sprint e la 9’ nella gara lunga ad eliminazione.



Ottimi risultati anche per Susanna Rocchetti, Senior, che ha conquistato un doppio 8’ posto nella 500 metri sprint e nella 10 mila ad eliminazione e buona prestazione per Annibale Sangiorgi, che pur non riuscendo ad allenarsi con il solito impegno a causa di impegni scolastici dell’ultimo anno di scuola superiore, comunque ha raggiunto il 15’ posto nella gara lunga e 17’ nella gara sprint. Brave anche Matilde Zanchetta e Matilde Granitzio, Junior, che hanno corso con impegno e determinazione. I risultati di tutti hanno portato ad una 17’ posizione in classifica per la squadra di pattinaggio biellese.



I prossimi appuntamenti saranno con il Team Hard Legs alla maratona di Regensburg, in Germania, in programma per sabato 8 maggio a cui parteciperanno Susanna e Michele Rocchetti, Achille Sangiorgi e Matilde Zanchetta. Seguirà sempre con il team la mezza maratona di Schaffhausen lunedì 25 maggio. Questa seconda maratona seguirà il Campionato Italiano maratona che si svolgerà domenica 24 maggio a Pordenone e a fine mese l’importante trofeo CNO e IRC a Bellusco che coinvolgerà gli atleti di tutte le categorie a partire dai Giovanissimi e consentirà ai grandi di provare la pista che a fine giugno ospiterà i Campionati Italiani Pista. In mezza ci sara’ anche un trofeo ranking a Senigallia nel week end di metà maggio.



Tra una gara e l’altra Bi Roller sara’ impegnata nelle promozioni: domenica 17 maggio a Biella e a Novara saremo presenti all’Oasi dello Sport in collaborazione con l’Asl e sabato 23 maggio parteciperemo all’evento organizzato dal Vespa Club in piazzale Casalegno per raccogliere fondi per il diabete infantile.



Il 2 giugno invece a Valdengo si festeggerà la chiusura dei corsi di pattinaggio con un’esibizione dei bambini e con una pattinata degli agonisti al seguito dei ciclisti impegnati nella gara organizzata da Ucab.



Venite a trovarci, vi aspettiamo!