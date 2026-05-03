Bocce, niente finalissima per il Crc Gaglianico

Il Crc Gaglianico Botalla Formaggi è stato sconfitto nella semifinale giocata sabato ad Aosta contro la Brb Ivrea.

La squadra di patron Sandro Bonino ha tenuto testa agli avversari solo nel primo turno di gioco chiudendo sul 4-4. Poi però nella fase centrale, della prove veloci e tecniche, gli eporediesi si sono imposti in tutte le prove, 8-0, di fatto conquistato la qualificazione alla finalissima che sarà, Brb Ivrea-La Perosina, in quanto i torinesi hanno vinto, 13-11, contro la Chiavarese Genova.