Chiavazza, il Consiglio di Quartiere incontra le associazioni: “Verso una rete condivisa per il territorio” FOTO

Nella giornata di mercoledì 29 aprile il Consiglio di Quartiere di Chiavazza si è riunito presso la propria sede al Centro Polivalente insieme a diverse associazioni attive sul territorio, dando vita a un momento di confronto e ascolto reciproco.



L’incontro è stato promosso con l’obiettivo di conoscere più da vicino le realtà associative del quartiere, comprendere le esigenze specifiche di ciascuna e raccogliere le principali richieste e criticità segnalate.



Come Consiglio di Quartiere riteniamo fondamentale valorizzare il ruolo delle associazioni, che rappresentano un presidio importante per la vita sociale, culturale e solidale della comunità. Proprio da questo confronto è emersa la volontà condivisa di lavorare alla creazione di una rete tra le diverse realtà presenti a Chiavazza, favorendo il dialogo e la collaborazione, e dare una nuova vita al quartiere con nuovi progetti e nuove iniziative. Hanno partecipato alla serata l'Associazione Carnevale, il gruppo Alpini Chiavazza, l'Associazione Genitori Chiavazza, l'oratorio, il Gruppo Volontari Vincenziani, gli Amici casa di riposo Oasi, l' ASD Virtus Chiavazza, Spazio Runa, ASD Ronin, ASD Nippon, l'associazione Generazione e Cura, l'associazione A piccoli passi si cresce, l'associazione Ricominciare. Riguardo a quest'ultima è in fase di dialogo con il Comune un progetto che riguarda il parco delle oche di Regione Croce.



Tra le principali difficoltà evidenziate da alcune associazioni vi è la carenza di volontari, tema su cui intendiamo porre particolare attenzione, cercando di individuare possibili forme di supporto e iniziative che possano incentivare una maggiore partecipazione.



Il Consiglio di Quartiere si impegna a proseguire questo percorso di ascolto e coordinamento, con l’obiettivo di rafforzare il tessuto associativo locale e contribuire allo sviluppo di una comunità sempre più coesa e partecipata.