Pronto Soccorso, proseguono i lavori: accessibile in auto e a piedi solo dall’esterno tramite la rampa

Proseguono i lavori edilizi iniziati in aprile dell’area interna del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Biella di adeguamento alle più recenti normative in materia di antisismica, finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L’attività continua comunque a essere garantita per le emergenze e urgenze, ma il completamento dell'intervento è previsto entro la fine di giugno.

Per consentire i lavori di cantiere, sono però state previste alcune modifiche alla viabilità: l’accesso al Pronto Soccorso è unico, sia per i mezzi sia per i pedoni, e avviene esclusivamente dall’esterno tramite la rampa delle ambulanze, dove è stata allestita una camera calda provvisoria.



Contestualmente, l’Osservazione Breve Intensiva (OBI) è stata trasferita al quarto piano ovest, presso le degenze del reparto di Medicina d’Urgenza.