Borriana, si raccolgono le iscrizioni per il centro estivo

Anche quest’anno il Comune di Borriana, in collaborazione con la società sportiva ASD SporYvita, propone il centro estivo per i bambini del paese, che si svolgerà dal 22 GIUGNO 2026 al 31 LUGLIO 2026 compresi, presso la palestra e le aree esterne della Scuola Primaria di Borriana.
Un giorno la settimana sarà dedicato alla piscina Pralino di Sandigliano.
Orari di entrata 7.30-9.00 uscita 16.00 -17.30.
Dedicato ai bambini dai 4 agli 11 anni.
Il costo settimanale sarà di 110 euro (Formula giornata intera comprensiva dei pasti), con l'iscrizione di almeno 4 settimane (anche non consecutive) la stessa quota scende a 100 euro a settimana.
Come ogni anno, è prevista una scontistica se vengono iscritti più figli.
Si precisa che tutti i partecipanti al doposcuola (attività extrascolatica Scuola Primaria) sono già iscritti all'Associazione Sportyvita, pertanto non dovranno pagare la quota associativa comprensiva di assicurazione.
Come ogni anno i ragazzi verranno divisi per piccoli gruppi.
Le iscrizioni al link entrando nel sito del Comune.
Per informazioni aggiuntive contattare Eleonora al 338 9204630.