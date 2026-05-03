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Basso Biellese | 03 maggio 2026, 07:20

Borriana, si raccolgono le iscrizioni per il centro estivo

Dedicato ai bambini dai 4 agli 11 anni

Borriana, si raccolgono le iscrizioni per il centro estivo

Borriana, si raccolgono le iscrizioni per il centro estivo

Anche quest’anno il Comune di Borriana, in collaborazione con la società sportiva ASD SporYvita,  propone il centro estivo per i bambini del paese, che si svolgerà dal 22 GIUGNO 2026  al 31 LUGLIO 2026 compresi, presso la palestra e le aree esterne della Scuola Primaria di Borriana.

Un giorno la settimana sarà dedicato alla piscina Pralino di Sandigliano.

Orari di entrata 7.30-9.00 uscita 16.00 -17.30.

Dedicato ai bambini dai 4 agli 11 anni.

Il costo settimanale sarà di 110 euro (Formula giornata intera comprensiva dei pasti), con l'iscrizione di almeno 4 settimane (anche non consecutive) la stessa quota scende a 100 euro a settimana.
Come ogni anno, è prevista una scontistica se vengono iscritti più figli.

Si precisa che tutti i partecipanti al doposcuola (attività extrascolatica Scuola Primaria) sono già iscritti all'Associazione Sportyvita, pertanto non dovranno pagare la quota associativa comprensiva di assicurazione.

Come ogni anno i ragazzi verranno divisi per piccoli gruppi.

Le iscrizioni al link entrando nel sito del Comune.

Per informazioni aggiuntive contattare Eleonora al 338 9204630.

c.s.comune borriana, s.zo.

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