Biella Rugby, giornata storica: promozione in B per la Cadetta e semifinali nazionali per l’Under 16

Giornata storica per il Biella Rugby, che celebra un doppio, straordinario risultato: la promozione in Serie B della squadra Cadetta e l’accesso alle semifinali nazionali dell’Under 16.

Sui campi del CUS Torino, a Grugliasco, la cadetta gialloverde ha superato gli universitari con il risultato finale di 26-37, conquistando con una giornata di anticipo la promozione alla Serie B. Una partita intensa e combattuta, come previsto, che ha visto Biella condurre a lungo prima di subire il ritorno degli avversari fino al 27-27. Decisiva la reazione finale, culminata con la meta che ha sancito vittoria e salto di categoria.

“È stata una partita dura, soprattutto dal punto di vista fisico, come ci aspettavamo”, commenta coach Davide Vaglio. “Abbiamo condotto bene, poi siamo stati raggiunti, ma la squadra ha saputo reagire con carattere e segnare l'ultima meta che ha sancito la vittoria e la conquista anticipata della promozione alla categoria superiore. Siamo tutti felici, come è ovvio che sia, ma non affronteremo il prossimo impegno con superficialità: ogni partita ed ogni avversario va onorato con il giusto rispetto. Abbiamo coronato il percorso di questa cadetta, iniziato almeno tre stagioni fa, considerando questa. Una cadetta composta dai nostri ragazzi, con qualche innesto giovane, ma in prevalenza trainata da biellesi di vecchia generazione. Sarà fondamentale portare avanti questo gruppo e alimentarlo per poterlo fare andare avanti”.

Grande soddisfazione anche nelle parole di coach Riccardo Marmiroli: “Una vittoria meritata. Fin dal riscaldamento si percepiva la determinazione. Abbiamo dimostrato che il nostro posto non è più solo in Serie C. Questo risultato, condiviso anche con Davide dopo anni da compagni di squadra, è qualcosa di speciale. Ora vogliamo chiudere la stagione nel migliore dei modi: conquistando un’altra vittoria davanti ai nostri tifosi”.

Tabellino

Cus Torino – Biella Rugby 26-37 (14-22)

Marcatori Biella Rugby: Zavallone (2’ m., tr. Poli), Poli (10’ c.p., 30’ c.p., 42’ m.), Braga (22’ m., tr. Poli), Fusaro (36’ m.), Casini (39’ m., tr. Poli).

Biella Rugby Club: Negro; Braga (cap.) (67’ Longo), Castello, Casini, Poli; Salussolia (67’ Cerchiaro), Fusaro; Givonetti, Borghiano (43’ Mafrouh), Protto (67’ G. Protto); T. Ouattara, Bottero (41’ Chtaibi); Zavallone, Bortolot (57’ Silvestrini), M. Ouattara (67’ Agnolio).

All. Davide Vaglio Moien / Riccardo Marmiroli.

Parallelamente, grande impresa anche per la Under 16, che a Biella ha superato i Cavalieri Prato per 19-18 nei quarti di finale del campionato nazionale di categoria, conquistando l’accesso alle semifinali. Dopo un ottimo primo tempo chiuso sul 14-5, i giovani biellesi hanno subito il ritorno degli avversari, che al 65’ si erano portati avanti 18-14. Nel finale, però, la squadra ha trovato la forza per ribaltare nuovamente il risultato e centrare una vittoria di grande carattere.

“Abbiamo iniziato molto bene”, racconta coach Tommaso Cruciani. “Nel secondo tempo loro hanno fatto meglio, ma nel momento decisivo i ragazzi hanno ripreso in mano la partita come solo le grandi squadre sanno fare. Sono orgoglioso di loro”.

Le mete sono state realizzate da: Giovanni Paggio (trasformata da Pietro Bertone), Pietro Bertone (trasformata dallo stesso) e Andrea Ubertino. Ora l’Under 16 si prepara ad affrontare le semifinali nazionali, con sfida di andata e ritorno contro Livorno. Una domenica da ricordare per tutto il movimento biellese, che conferma la crescita del club ad ogni livello e guarda con entusiasmo al futuro.