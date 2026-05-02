Muore a Biella mamma di 48 anni, Chiara Schillaci

Lutto a Biella. All’età di 48 anni si è spenta a Chiara Schillaci. Ne danno il doloroso annuncio la figlia Carlotta, i genitori Emma e Liborio, la sorella Cristina con Luigi e Carlo, il compagno Filippo e lo zio Ivo con l'affezionata Elisa.

Il funerale, affidato all'impresa funebre Giglio Tos & Cattai, sarà celebrato nella chiesa parrocchiale di San Paolo martedì 5 maggio, alle ore 10. Dopo la cerimonia il feretro verrà accompagnato al Tempio della cremazione di Biella. Il Santo Rosario sarà recitato, sempre nella chiesa di San Paolo, lunedì alle ore 19.

La famiglia rivolge un particolare ringraziamento a tutto il personale del reparto di oncologia dell’ospedale di Biella per la grande umanità dimostrata.