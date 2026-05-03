Viverone, nuovo volto per il parco di Villa Lucca: sempre più un luogo di incontro tra natura, cultura e territorio FOTO

Dopo il recente intervento sulla nuova illuminazione a LED, il percorso di riqualificazione del parco di Villa Lucca prosegue con un importante lavoro di cura e valorizzazione, con l’obiettivo di preservarne la bellezza e renderlo ancora più fruibile per cittadini e visitatori.

“Un lavoro attento, che ha rispettato l’identità di questo luogo, da sempre un piccolo angolo bucolico di grande fascino, intervenendo in modo mirato per esaltarne le caratteristiche – riporta l’amministrazione comunale di Viverone sui propri canali ufficiali - Dopo anni in cui alcune aree non erano state oggetto di interventi strutturati di manutenzione, si è scelto di avviare un percorso di riordino e cura, contrastando la diffusione di specie infestanti e liberando gli elementi storici e paesaggistici del parco”.

Tra le principali attività realizzate: la rimozione di piante invasive, per favorire la crescita e la salute delle essenze più maestose e storiche; la classificazione e numerazione del patrimonio arboreo; il recupero delle mura interne ed esterne, liberate da decenni di edera per restituire luce e valore architettonico; la sistemazione dei percorsi, oggi più sicuri e accessibili; la sostituzione dell’inferriata e valorizzazione degli elementi originali della famiglia Lucca.

“Un intervento che ha restituito nuova prospettiva anche al paesaggio: oggi il lago torna visibile dal parco, offrendo scorci di grande suggestione – sottolinea l’amministrazione - Inoltre, per favorire lo sviluppo delle attività culturali, sono stati ripensati alcuni spazi: le rose sono state ricollocate in un’area più adatta e naturale, liberando un ampio spazio verde vista lago, leggermente in pendenza, pensato per accogliere spettacoli, concerti e momenti di condivisione. Un parco che mantiene la sua anima ma si apre ancora di più alla comunità, diventando sempre più un luogo di incontro tra natura, cultura e territorio”.