Morte Zanardi, Pichetto: "Figura straordinaria con forza d'animo fuori dal comune"

Roma, 2 maggio - “Con Alex Zanardi se ne va una figura straordinaria dello sport italiano, esempio unico di coraggio e determinazione. In una vita scandita da grandi imprese e da enormi difficoltà, ha mostrato una forza d'animo fuori dal comune, raggiungendo tante persone con il suo messaggio positivo. Alla famiglia vanno le mie condoglianze".
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