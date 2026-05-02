 / ATTUALITÀ

ATTUALITÀ | 02 maggio 2026, 11:29

Morte Zanardi, Pichetto: "Figura straordinaria con forza d'animo fuori dal comune"

Morte Zanardi, Pichetto: &quot;Figura straordinaria con forza d'animo fuori dal comune&quot;

Morte Zanardi, Pichetto: "Figura straordinaria con forza d'animo fuori dal comune"

Roma, 2 maggio - “Con Alex Zanardi se ne va una figura straordinaria dello sport italiano, esempio unico di coraggio e determinazione. In una vita scandita da grandi imprese e da enormi difficoltà, ha mostrato una forza d'animo fuori dal comune, raggiungendo tante persone con il suo messaggio positivo. Alla famiglia vanno le mie condoglianze". 

Gilberto Pichetto, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore