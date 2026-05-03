Equitazione, ottimi risultati per Allegra Perona a Tortona

Si è svolta a Tortona, presso il Centro Ippico Il Torrione, una tappa di rilievo del Master Centro Nord Italia, appuntamento di riferimento per il dressage nazionale e valido anche per il Trofeo Piemonte e il Progetto Sport.

Tra i protagonisti della manifestazione si è distinta la giovane amazzone biellese Allegra Perona, portacolori del CG Dressage Team – Scuderia La Torretta ASD, seguita dal tecnico Christian Grasso che, in sella a Conte Mascetti, ha ottenuto risultati di grande valore, confermando il proprio percorso di crescita sportiva.

Nel corso della prima giornata di gare, nella categoria F100, il binomio ha conquistato un ottimo terzo posto, facendo registrare una percentuale del 66,5%. Nella seconda giornata, impegnata nella categoria F110, Allegra Perona ha ottenuto il quarto posto con il 63,3%, sfiorando nuovamente il podio. Grazie a queste prestazioni solide e costanti, Allegra Perona e Conte Mascetti hanno chiuso la tappa del Master Centro Nord Italia al quarto posto nella classifica finale, in un contesto altamente competitivo.

Si tratta di risultati particolarmente significativi, che confermano la qualità del lavoro svolto e la crescita tecnica del binomio, capace di affrontare due prove impegnative con determinazione e precisione, ottenendo percentuali di assoluto rilievo. A rendere ancora più importante il momento sportivo è la classifica provvisoria del circuito regionale: Allegra Perona occupa attualmente la prima posizione sia nel Trofeo Piemonte sia nel Progetto Sport piemontese, nella categoria livello 5.

Un traguardo che premia impegno, costanza e passione, e che lascia intravedere prospettive molto positive per il prosieguo della stagione agonistica.