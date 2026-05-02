Frodi telefoniche, arriva il numero a tre cifre: così si riconosceranno le chiamate affidabili

Nuove regole dell’Agcom contro truffe e spam: i call center autorizzati saranno identificabili con numerazioni brevi, per garantire maggiore trasparenza ai consumatori.

Un numero breve di tre cifre per distinguere le chiamate affidabili da quelle potenzialmente fraudolente. È una delle principali novità introdotte dall’Agcom, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell’ambito delle nuove misure pensate per contrastare le frodi telefoniche e tutelare gli utenti.

Le disposizioni sono contenute in una delibera approvata dalla Commissione per le infrastrutture e le reti e rappresentano un ulteriore passo nella lotta alle truffe e alle pratiche scorrette, sempre più diffuse.

Capita spesso di ricevere telefonate in cui, dopo aver risposto, non si ottiene alcun riscontro dall’altra parte della linea. In altri casi, invece, si viene contattati con insistenza da numeri sconosciuti per proposte commerciali. Si tratta, in molti casi, di tecniche utilizzate da operatori poco trasparenti o da veri e propri truffatori, che sfruttano il telefono per ingannare gli utenti.

Con il nuovo sistema, aziende, call center e operatori che agiscono nel rispetto delle regole potranno utilizzare numerazioni brevi a tre cifre, analoghe a quelle già impiegate per i servizi di assistenza clienti. In questo modo sarà più semplice riconoscere le telefonate legittime, riducendo il rischio di confusione e rafforzando la fiducia nei contatti ricevuti.

L’obiettivo è contrastare in particolare il teleselling e il telemarketing aggressivo, fenomeni spesso caratterizzati da chiamate ripetute nell’arco della giornata e da offerte nei settori più diversi, dall’energia alla telefonia, da internet fino al trading online.

Grazie a questo sistema, i consumatori potranno verificare con maggiore facilità l’attendibilità della chiamata e decidere in modo più consapevole se rispondere, limitando così il rischio di cadere vittima di frodi telefoniche.