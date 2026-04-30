Biella, via libera alla riapertura parziale del parcheggio di via Cernaia FOTO

Il Comune di Biella informa la cittadinanza che nel pomeriggio di oggi, 30 aprile 2026, verrà riaperto parzialmente il parcheggio con ingresso da via Cernaia, e uscita su via Carso, limitatamente alla parte inferiore dell’area, a seguito degli interventi straordinari di manutenzione effettuati per far fronte alle criticità emerse nei giorni scorsi.
Resta invece completamente interdetta la parte superiore dell’area, lungo via Cernaia, che continua a presentare criticità strutturali e un diffuso degrado del manto stradale. Tale sezione rimarrà chiusa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.