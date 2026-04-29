Il Prefetto Scalfaro incontra i nuovi Maestri del Lavoro della provincia di Biella

Nella mattinata di oggi, mercoledì 29 aprile, il Prefetto di Biella, Elena Scalfaro, ha ricevuto al Palazzo del Governo i nuovi Maestri del Lavoro della provincia, accompagnati dal Console provinciale Liborio Schillaci.

I neo insigniti Cinzia Argentero, Nadia Marcandetti, Graziano Maurelli e Fabrizia Previdi, insieme agli altri decorati della Stella al Merito del Lavoro del Piemonte, riceveranno gli attestati durante la cerimonia ufficiale in programma a Torino il prossimo 1° maggio.

Il riconoscimento viene concesso dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai lavoratori che si sono distinti per particolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale.

Nel corso dell’incontro, il Prefetto ha richiamato la centralità dell’impegno lavorativo e la necessità di contrastare con determinazione il dramma delle morti sul lavoro. Un tema collegato anche alle attività svolte dalla Prefettura in attuazione del Protocollo d’Intesa per la Regolarità e la Sicurezza del Lavoro nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture.

Proprio ieri, 28 aprile, in occasione della Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, al Tavolo interassociativo biellese presso l’Unione Industriale Biellese sono stati presentati due strumenti operativi per il comparto edilizio: il vademecum per i datori di lavoro sulla valutazione del rischio di caduta dall’alto e di scivolamento dalla copertura, e quello destinato a lavoratori e preposti per i lavori in quota.

Congratulandosi con i nuovi Maestri del Lavoro, il Prefetto Scalfaro ha espresso il proprio plauso per la serietà, l’impegno e il senso di responsabilità dimostrati, sottolineando come le loro esperienze personali e professionali rappresentino un esempio significativo per l’intera comunità.