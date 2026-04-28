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SPORT | 28 aprile 2026, 09:40

Bocce, al via la fase provinciale di Seconda Categoria

Nella foto la squadra della Burcina

Nella foto la squadra della Burcina

È iniziata la fase provinciale del campionato di Seconda Categoria dell'Alto Piemonte. Venerdì, nella prima serata, si sono registrati i seguenti risultati: Valle Elvo-Burcina 6-12, San Secondo Bennese-Piatto Sport 10-8. La classifica: Burcina e San Secondo Bennese punti 3, Valle Elvo e Piatto Sport 1. 

Sante Tregnago

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