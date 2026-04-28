Bocce, al via la fase provinciale di Seconda Categoria

È iniziata la fase provinciale del campionato di Seconda Categoria dell'Alto Piemonte. Venerdì, nella prima serata, si sono registrati i seguenti risultati: Valle Elvo-Burcina 6-12, San Secondo Bennese-Piatto Sport 10-8. La classifica: Burcina e San Secondo Bennese punti 3, Valle Elvo e Piatto Sport 1.