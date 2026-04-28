UCID Biella, “La Guardia di Finanza: missione e valori al servizio della sicurezza economico finanziaria del territorio"

L'UCID Biella ha messo in calendario un nuovo appuntamento questa volta per parlare di problematiche di sicurezza in campo economico e finanziario. L'appuntamento è martedì 12 maggio 2026 alle ore 18:30 20:00 in Seminario Vescovile in via dei Seminari a Biella Sala Ferraris. Il tema è “La Guardia di Finanza: missione e valori al servizio della sicurezza economico finanziaria del territorio", e ospite dell'evento sarà il Colonnello Stefano Lampone, comandante provinciale della Guardia di Finanza..

L'evento si prospetta un ' occasione molto interessante, non solo per imprenditori, dirigenti e professionisti, ma anche per tutti coloro che vogliono essere consapevoli delle attuali problematiche di sicurezza in campo economico e finanziario.

Gli organizzatori sottolineano come si tratti di un momento importante, anche per arrivare a una conoscenza consapevole di educazione e ad una sinergia tra le istituzioni e la società civile per una cosciente e attiva collaborazione.

Info alla mail ucidbiella1970@gmail.com, o al 335 52 03 698

