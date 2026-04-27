“L’albero del dono" a Biella, un gesto che unisce tutte le culture

Nel fine settimana del 17, 18 e 19 aprile, AIDO è tornata in campo con impegno e dedizione in occasione della Giornata Nazionale per la Donazione e il Trapianto di Organi e Tessuti. L’associazione ha collaborato attivamente alla realizzazione dell’evento “L’albero del dono: un gesto che unisce tutte le culture”, promosso dall’ASL BI presso il centro commerciale “Gli Orsi”.

Cuore dell’iniziativa è stato l’“albero del dono”, simbolo potente di inclusione e solidarietà, arricchito da foglie recanti frasi sul tema della donazione in diverse lingue. Un’immagine semplice ma significativa, capace di rappresentare il valore universale del dono e la sua capacità di superare confini culturali, linguistici e sociali.

La scelta di uno spazio ad alta frequentazione come il centro commerciale nasce dalla volontà di avvicinare un pubblico ampio ed eterogeneo, offrendo un’occasione concreta di incontro anche al di fuori dei contesti sanitari tradizionali. In questo ambiente, i volontari AIDO, affiancati da professionisti sanitari esperti in materia la Dr. Bono Liugina e Nicoletta Barbieri infermiere esperto Procurement dell’Aslbi, hanno svolto un ruolo centrale: con disponibilità e sensibilità, hanno saputo avvicinare i cittadini, rispondere a domande, chiarire dubbi e promuovere una corretta informazione. Se da un lato la partecipazione spontanea del pubblico si è rivelata contenuta, dall’altro l’esperienza ha confermato quanto sia prezioso il lavoro di prossimità svolto dai volontari. È proprio grazie alla loro presenza attiva che è stato possibile instaurare dialoghi significativi e raggiungere persone che altrimenti difficilmente si sarebbero avvicinate al tema.

La donazione di organi e tessuti resta infatti un argomento delicato, spesso accompagnato da timori, resistenze culturali e da una conoscenza non sempre completa. Per questo l’impegno di AIDO assume un valore ancora più rilevante: informare, sensibilizzare e creare consapevolezza sono azioni fondamentali per aiutare i cittadini a compiere scelte libere e informate. Eventi come questo rappresentano un passo importante nel percorso di diffusione della cultura del dono. Un percorso che richiede tempo, continuità e la capacità di rinnovarsi, ma che, grazie alla passione e alla costanza dei volontari AIDO, continua a crescere e a generare valore per tutta la comunità.