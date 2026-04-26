Verrone, bando “Adotta un’aiuola”, il Comune ci riprova

E’ andato deserto l’avviso pubblicato a dicembre dal Comune di Verrone relativo al progetto "Adotta un'aiuola" ma l’amministrazione non si arrende. L’obiettivo è coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva dei beni comunali e nella loro valorizzazione; sensibilizzare i cittadini, imprese, associazioni, scuole, sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale; stimolare ed accrescere il senso di appartenenza; recuperare spazi verdi pubblici migliorandone l’efficienza e avvalorando il concetto di bene pubblico; incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, manutenzione, gestione e cura degli spazi pubblici.

Queste le aree che il Comune ha individuato per fare in gestione agli interessati, che non si tratta in realtà sono di aiule, ma anche di rotonde e di un campetto da calcio. Sono: l' Aiuola Strada del Canchioso, la Rotonda Strada del Canchioso, l' aiuola via Della Madonnina, l'Aiuola Strada dell'Argenta, le aiuole via di San Rocco, le aiuole via Don F. Marinelli, le aiuole via Dei Gorghi, le aiuole via Dei Gorghi, l'aiuola via Dei Gorghi (LATO Palestra), la rotonda in Strada Trossi, il Campetto Da Calcio via Di Santo Spirito. Peccato che però nessuno abbia risposto all’appello.

“In realtà di fatto c’è qualcuno che è intenzionato a farlo – spiega il sindaco Gian Luca Bazzan -, ma il grande scoglio è sempre la burocrazia. Non ci arrendiamo però, e pubblicheremo un nuovo avviso questa volta con qualche semplificazione in modo da andare incontro alle esigenze di chi potrebbe essere interessato”.