Cavaglià celebra il 25 Aprile, fra memoria e comunità FOTO

Si sono svolte nella giornata di sabato le celebrazioni del 25 Aprile nel comune di Cavaglià, con la partecipazione delle autorità, delle associazioni combattentistiche e d’arma, degli alunni delle scuole, dei combattenti e reduci e dei coscritti della leva 2008.

La commemorazione ha preso avvio alle 9.45 dal cippo di via Rondolino, dove la sezione Bersaglieri del paese ha deposto una corona d’alloro. Da qui è partito il corteo verso il monumento ai Caduti, dove si sono tenuti la cerimonia dell’alzabandiera e l’omaggio floreale degli Alpini. Sono poi seguiti il saluto del sindaco Mosé Brizi, gli interventi delle associazioni combattentistiche, della consigliera regionale Emanuela Verzella e dell’ANPI locale. Un momento particolarmente significativo è stato affidato agli studenti, che hanno proposto alcune riflessioni dedicate al valore della ricorrenza.

Dopo una breve sosta alla lapide di Pietro Macchieraldo, il corteo ha raggiunto il Parco della Rimembranza, dove gli Artiglieri di Cavaglià hanno deposto un’ulteriore corona d’alloro. La manifestazione, accompagnata dalla Filarmonica del paese, è proseguita alle 11 con la Santa Messa al monumento ai Caduti, in ricordo di tutti coloro che hanno perso la vita in guerra.

La mattinata si è conclusa con il pranzo di comunità a Casa Drusù di Alice Castello.

Le iniziative sono continuate in serata, alle 20.45, nel salone polivalente: in occasione degli 80 anni dal voto alle donne in Italia, la sezione ANPI Basso Biellese, con il patrocinio del Comune, ha proposto la proiezione del film C’è ancora domani, di e con Paola Cortellesi, introdotta dai saluti di Silvia Delzoppo.