Stop al nuovo invaso sul Sessera, Pichetto: “Parere negativo della Commissione ha ragioni tecniche di rilievo”

“Sulla realizzazione di un nuovo invaso sul torrente Sessera, nella provincia di Biella, il parere negativo della Commissione VIA-VAS alla proroga del decreto di compatibilità ambientale ha ragioni tecniche di rilievo. C’è un tema di prescrizioni da ottemperare ma in ogni caso parliamo di elaborati progettuali risalenti anche a oltre quindici anni fa, dunque non in linea con la diversa attuale consapevolezza ambientale. Siamo certi che l’attento e scrupoloso lavoro della Commissione, organo autonomo di valutazione, che ha individuato elementi di criticità, contribuirà a favorire la produzione dei necessari elaborati, in aderenza con l’impegno ambientale maturato nel tempo e necessario per realizzare l’opera”. Lo dichiara Gilberto Pichetto, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, appresa la notizia del parere negativo reso dalla Commissione VIA-VAS alla richiesta di proroga della VIA per il progetto di un invaso sul torrente Sessera.