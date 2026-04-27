Ceffè Letterario a Biella: Sara Rattaro a Palazzo Ferrero

Martedì 28 aprile 2026, alle 21, Palazzo Ferrero a Biella ospiterà la scrittrice Sara Rattaro per un incontro dedicato a "Il vestito di mia madre. Storia di Teresa Mattei, antifascista."

La serata rientra nel progetto “Mai come ora 2026” ed è promossa nell’ambito del Caffè Letterario, in collaborazione con il progetto “Le Invisibili” e Voci di Donne. Al centro dell’incontro ci sarà la figura di Teresa Mattei, raccontata nel libro attraverso una vicenda simbolica: Firenze, 1938. A diciassette anni, tra i banchi di scuola, Mattei si alza in piedi per contraddire un professore che difende le leggi razziali. In un’Italia che imponeva il silenzio, la sua voce si rivelò troppo libera per restare muta. La presenza dell’autrice offrirà al pubblico l’occasione per approfondire i temi dell’opera e confrontarsi su memoria, antifascismo e coraggio civile.

L’incontro si terrà a Palazzo Ferrero, in corso del Piazzo 22/24, a Biella. L’ingresso è libero.