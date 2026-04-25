Un fiore per le donne della Resistenza: Biella le ricorda nel segno della memoria e della pace FOTO

Numerosi cittadini hanno partecipato portando simbolicamente un fiore o un pensiero davanti alla stele a loro dedicata, in un momento di raccoglimento e memoria condivisa.

«La Resistenza delle donne è stata a lungo taciuta – hanno sottolineato le promotrici – eppure la storia è ricca delle loro gesta. Come ricordava la partigiana Marisa Ombra: “le donne fecero una scelta di campo, normale: non avevano l'obbligo di andare in guerra, ma in molte si schierarono perché volevano la pace”».

Un richiamo anche alla memoria locale: il territorio biellese conserva numerosi esempi di resistenza civile, staffette e partigiane, a cui è stato rivolto un sentito ringraziamento per il contributo alla liberazione dal nazifascismo.

L’iniziativa si è conclusa con un invito a custodire e trasmettere quei valori di antifascismo, partecipazione e costruzione della pace, oggi più che mai attuali.