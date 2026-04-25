Un fiore per le donne della Resistenza: Biella le ricorda nel segno della memoria e della pace FOTO

Si è svolta ieri, nel piazzale della Provincia di Biella, l’iniziativa promossa dalle Democratiche Biellesi nell’ambito delle commemorazioni per la Liberazione, dedicata al ricordo delle donne della Resistenza.
Numerosi cittadini hanno partecipato portando simbolicamente un fiore o un pensiero davanti alla stele a loro dedicata, in un momento di raccoglimento e memoria condivisa.
«La Resistenza delle donne è stata a lungo taciuta – hanno sottolineato le promotrici – eppure la storia è ricca delle loro gesta. Come ricordava la partigiana Marisa Ombra: “le donne fecero una scelta di campo, normale: non avevano l'obbligo di andare in guerra, ma in molte si schierarono perché volevano la pace”».
Un richiamo anche alla memoria locale: il territorio biellese conserva numerosi esempi di resistenza civile, staffette e partigiane, a cui è stato rivolto un sentito ringraziamento per il contributo alla liberazione dal nazifascismo.
L’iniziativa si è conclusa con un invito a custodire e trasmettere quei valori di antifascismo, partecipazione e costruzione della pace, oggi più che mai attuali.
</section>