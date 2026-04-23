Valdilana, siglata intesa con Plastic Free a favore di ambiente e sostenibilità

Valdilana rafforza il suo impegno per l’ambiente: un nuovo passo verso un futuro sempre più sostenibile. Con la firma del sindaco Mario Carli e del referente per Valdilana Vladimiro Crestani, prende ufficialmente il via la collaborazione tra il Comune e Plastic Free Onlus.

Lo riporta l’amministrazione in una nota apparsa sui propri canali ufficiali: “Dopo l’approvazione della giunta comunale, si concretizza un importante accordo che porta sul nostro territorio una realtà attiva a livello nazionale, già presente in 141 Comuni italiani con 556 protocolli d’intesa. Cosa significa per Valdilana? Giornate di pulizia ambientale, incontri di sensibilizzazione nelle scuole, eventi e iniziative sul territorio, supporto alla ricerca scientifica con l’Università San Raffaele di Roma. Un passo concreto per rafforzare l’impegno verso la tutela dell’ambiente e coinvolgere cittadini e volontari in un percorso condiviso. Un’opportunità per crescere insieme, proteggere il nostro territorio e costruire un futuro più sostenibile”.