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COSTUME E SOCIETÀ | 25 aprile 2026, 08:00

Centro Incontro Cossato organizza il soggiorno al mare: ultime camere disponibili

Centro Incontro Cossato organizza il soggiorno al mare: ultime camere disponibili

Centro Incontro Cossato organizza il soggiorno al mare: ultime camere disponibili

Il Centro Incontro di Cossato rinnova anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dai propri soci: il soggiorno al mare, occasione di socialità e svago che da tempo caratterizza le attività dell’associazione.

Per l’edizione in programma nel 2026, la meta scelta è Gatteo Mare, località della riviera romagnola, con partenza fissata per il 14 giugno e rientro previsto il 28 giugno, per un soggiorno della durata complessiva di due settimane.

A oggi risultano ancora alcune camere disponibili. Per questo motivo, gli organizzatori desiderano informare la cittadinanza della possibilità di aderire all’iniziativa, rivolta ai soci ma aperta a chi fosse interessato a partecipare.

Tutte le informazioni relative al soggiorno sono riportate nel materiale informativo predisposto dal Centro Incontro.

G. Ch.

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