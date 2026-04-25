Centro Incontro Cossato organizza il soggiorno al mare: ultime camere disponibili

Il Centro Incontro di Cossato rinnova anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dai propri soci: il soggiorno al mare, occasione di socialità e svago che da tempo caratterizza le attività dell’associazione.
Per l’edizione in programma nel 2026, la meta scelta è Gatteo Mare, località della riviera romagnola, con partenza fissata per il 14 giugno e rientro previsto il 28 giugno, per un soggiorno della durata complessiva di due settimane.
A oggi risultano ancora alcune camere disponibili. Per questo motivo, gli organizzatori desiderano informare la cittadinanza della possibilità di aderire all’iniziativa, rivolta ai soci ma aperta a chi fosse interessato a partecipare.
Tutte le informazioni relative al soggiorno sono riportate nel materiale informativo predisposto dal Centro Incontro.