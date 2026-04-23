Camandona finisce sulle pagine della Settimana Enigmistica

“È con grande orgoglio che vi informo che il nostro splendido comune è approdato sulle pagine della Settimana Enigmistica, una tra le rivista di enigmistica più conosciute d'Italia”. Lo riporta sui canali social ufficiali il sindaco Giulia Botta.

E aggiunge: “Vedere le immagini di Camandona e i riferimenti alla nostra storia tra i cruciverba e i quesiti della rivista non è solo una curiosità ma un importante momento di visibilità per il nostro territorio. È la conferma che la bellezza dei nostri borghi merita di essere conosciuta e celebrata a livello nazionale. Per la realizzazione dei contenuti e la selezione delle foto, si è potuto contare, come sempre, sul nostro storico locale, Ilario Guelpa Piazza, che ringrazio per aver messo a disposizione la sua competenza e la sua memoria storica”.

Per il primo cittadino l’obiettivo comune è “continuare a portare Camandona ‘fuori dai confini’ locali, valorizzando ogni nostra eccellenza. Essere protagonisti su una rivista così iconica è un piccolo tassello di un progetto più grande: rendere il nostro Comune una meta sempre più apprezzata e conosciuta”.