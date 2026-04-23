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Valli Mosso e Sessera | 23 aprile 2026, 12:00

Camandona finisce sulle pagine della Settimana Enigmistica

Camandona finisce sulle pagine della Settimana Enigmistica (foto di repertorio)

Camandona finisce sulle pagine della Settimana Enigmistica (foto di repertorio)

“È con grande orgoglio che vi informo che il nostro splendido comune è approdato sulle pagine della Settimana Enigmistica, una tra le rivista di enigmistica più conosciute d'Italia”. Lo riporta sui canali social ufficiali il sindaco Giulia Botta. 

E aggiunge: “Vedere le immagini di Camandona e i riferimenti alla nostra storia tra i cruciverba e i quesiti della rivista non è solo una curiosità ma un importante momento di visibilità per il nostro territorio. È la conferma che la bellezza dei nostri borghi merita di essere conosciuta e celebrata a livello nazionale. Per la realizzazione dei contenuti e la selezione delle foto, si è potuto contare, come sempre, sul nostro storico locale, Ilario Guelpa Piazza, che ringrazio per aver messo a disposizione la sua competenza e la sua memoria storica”.

Per il primo cittadino l’obiettivo comune è “continuare a portare Camandona ‘fuori dai confini’ locali, valorizzando ogni nostra eccellenza. Essere protagonisti su una rivista così iconica è un piccolo tassello di un progetto più grande: rendere il nostro Comune una meta sempre più apprezzata e conosciuta”.

g. c.

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