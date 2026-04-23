Taekwondo, Asd Kwan Biella all' interregionale Ligure di combattimento

Sabato 18 e domenica 19 aprile, a Quiliano in provincia di Savona, si è tenuto il Campionato Interregionale Ligure di Taekwondo.

Durante la prima giornata sono scesi sui campi di gara gli atleti più giovani, affiancati anche dalla categoria junior.

- nella categoria beginners, Gallo Stella Amira ha affrontato un’amichevole contro un’avversaria ligure più esperta. L’incontro si è concluso con una sconfitta, ma per l’atleta, alla sua seconda gara, è stato un confronto utile per fare esperienza

- Baciu Alessia Carmen, cintura bianca al suo esordio nella categoria children, ha vinto il primo combattimento con determinazione, gestendo bene l’emozione della gara. Nel secondo incontro ha dovuto cedere, conquistando comunque una meritata medaglia d’argento

- Orsini Livia, cintura gialla sempre nella categoria children, ha disputato anch’essa un incontro amichevole. Dopo aver perso il primo round per una differenza minima di punti, ha reagito con attenzione e determinazione, vincendo i due round successivi e dimostrando una buona capacità di adattarsi alle indicazioni ricevute.

Nel pomeriggio spazio ai junior.

- Iaculli Daniele, cintura gialla al suo esordio, ha affrontato un avversario con maggiore esperienza e ha perso il primo incontro. La partecipazione gli vale comunque un terzo posto e la medaglia di bronzo.

- infine, Bortolan Selvaggia, cintura gialla, ha vinto con sicurezza il primo combattimento, gestendo bene l’avversaria. Nel secondo incontro ha trovato maggiore difficoltà, fermandosi così al secondo posto e conquistando la medaglia d’argento.

Nella seconda giornata invece gli atleti ingara sono stati, per la categoria cadetti:

- Sara Nieddu che al suo primo anno in questa nuova categoria si deve arrendere ad un'atleta più grande di età conquistando comunque la medaglia di bronzo

- Abrar Hiyane anche lei si aggiudica la medaglia di bronzo con il terzo posto

- Angela Spinelli vince nettamente semifinale e finale conquistando una meritata medaglia d'oro

- Federico Cian che perde purtroppo la finale arrivando alla medaglia d'argento

- Roberto Bagatello nella categoria master cinture rosse/nere disputa la finale, contro un avversario con maggiore esperienza ma, con grande determinazione

- Raimondo Novaretti anche lui nella categoria master alla sua prima esperienza vince la finale conquistando la medaglia d'oro

Un risultato soddisfacente tenendo conto che diversi atleti erano alla loro prima esperienza e che questo servirà sicuramente come bagaglio per il futuro.

Anche i tecnici presenti, che hanno seguito gli atleti, Claudio Maffioletti e Igor Umilio sono contenti dei risultati ottenuti e ringraziano i genitori per il loro supporto.