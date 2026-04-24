Biella, incontro sul Medio Oriente: analisi storica di un conflitto senza soluzione

Sabato 18 aprile la sezione DI BIELLA della “unione CRISTIANA, imprenditori e dirigenti“ ha organizzato un incontro sulla situazione del medio oriente in termini di analisi storica delle ragioni di un conflitto che dura da molti anni e appare senza facile soluzione



Una profondità relazione è stata tenuta dal professor Giulio Pavignano, il quale ha analizzato sin dalle origini le ragioni storiche degli elementi attuali di tensione, nel confronto tra le varie posizioni maturate nel tempo e delle tensioni di natura politica, religiosa, sociale e culturale che contrappongono i vari attori



La creazione è stata documentata da un’analisi anche di natura geopolitica con l’evidenza dell’evoluzione nel tempo nella configurazione degli Stati e dell’entità politiche presenti nel territorio dopo i vari eventi bellici che si sono succeduti in particolare a partire dal 1948



Una vivace partecipazione del pubblico, ha focalizzato l’aspetto complesso e purtroppo non immediatamente individuabile come facilmente risolvibile di una situazione che comunque è importante conoscere nelle sue radici per poter maturare ragionamenti e riflessioni consapevoli.



