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EVENTI | 24 aprile 2026, 12:36

Biella, incontro sul Medio Oriente: analisi storica di un conflitto senza soluzione

Biella, incontro sul Medio Oriente: analisi storica di un conflitto senza soluzione

Biella, incontro sul Medio Oriente: analisi storica di un conflitto senza soluzione

Sabato 18 aprile la sezione DI BIELLA della “unione CRISTIANA, imprenditori e dirigenti“ ha organizzato un incontro sulla situazione del medio oriente in termini di analisi storica delle ragioni di un conflitto che dura da molti anni e appare senza facile soluzione

Una profondità relazione è stata tenuta dal professor Giulio Pavignano, il quale ha analizzato sin dalle origini le ragioni storiche degli elementi attuali di tensione, nel confronto tra le varie posizioni maturate nel tempo e delle tensioni di natura politica, religiosa, sociale e culturale che contrappongono i vari attori

La creazione è stata documentata da un’analisi anche di natura geopolitica con l’evidenza dell’evoluzione nel tempo nella configurazione degli Stati e dell’entità politiche presenti nel territorio dopo i vari eventi bellici che si sono succeduti in particolare a partire dal 1948

Una vivace partecipazione del pubblico, ha focalizzato l’aspetto complesso e purtroppo non immediatamente individuabile come facilmente risolvibile di una situazione che comunque è importante conoscere nelle sue radici per poter maturare ragionamenti e riflessioni consapevoli.

 

c.s., s.zo.

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