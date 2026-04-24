Carabinieri sempre più vicini al cittadino, a Mottalciata arriva la nuova stazione mobile FOTO

Il Comando Provinciale di Biella potenzia il servizio di prossimità sul territorio: la caserma “viaggia” su quattro ruote per assicurare assistenza, ascolto e sicurezza anche nelle aree più isolate. Garantire la presenza costante dello Stato, abbattere le distanze fisiche e offrire un punto di riferimento immediato alla popolazione, con questi obiettivi, su disposizione del Comando Provinciale Carabinieri di Biella, è stata attivata sul territorio di Mottalciata la modernissima Stazione Carabinieri Mobile.

L'iniziativa nasce dalla necessità di sopperire al ripiegamento della Stazione Carabinieri di Mottalciata presso quella di Salussola, mentre sono proprio in questi mesi in corso i lavori che, grazie all’impegno del comune di Mottalciata, dovrebbero permettere ai Carabinieri di tornare nella loro storica sede. Nell’attesa, grazie a questo strumento si è voluto ridurre i disagi alla cittadinanza e riaffermare la presenza dei Carabinieri sul territorio, portando i servizi dell'Arma direttamente nelle piazze e nelle frazioni dei comuni della giurisdizione della Stazione.

La Stazione Mobile non è un semplice veicolo di pattuglia, ma una vera e propria centrale operativa itinerante progettata per il contatto diretto con la popolazione, fungendo infatti da:

− Sportello al cittadino: sul mezzo è possibile sporgere denunce, richiedere informazioni o ricevere assistenza legale e burocratica, come in una sede fisica.

− Tecnologia e sostenibilità: il mezzo, basato sul moderno modello full-electric Ford ETransit, è totalmente ecologico e silenzioso. È dotato di postazioni informatiche avanzate, stampanti e sistemi di comunicazione collegati direttamente alle banche dati istituzionali.

− Inclusività: per garantire l'accesso a tutti, il veicolo è equipaggiato con una rampa automatizzata per le persone con disabilità o difficoltà motorie.

− Presidio sanitario: a bordo è presente un kit di pronto soccorso completo e un defibrillatore (DAE), rendendo l'equipaggio pronto a intervenire in caso di emergenze mediche.

− Autonomia energetica: grazie a generatori integrati e torri faro per l'illuminazione a 360°, la stazione può operare h24 anche in aree isolate o in situazioni di emergenza climatica e logistica. L'impiego della Stazione Mobile a Mottalciata rappresenta l'evoluzione del concetto di "Carabiniere di prossimità".

La presenza del mezzo nelle zone sensibili, nei centri storici e nelle aree periferiche assicura un controllo del territorio capillare e dinamico, scoraggiando i fenomeni di microcriminalità e aumentando il senso di sicurezza percepita.