Stupefacenti e farmaci oppioidi: denunciato un 25enne biellese

L’attività di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti in provincia ha fatto registrare un nuovo importante risultato a favore della legalità. L’operazione trae origine da un controllo stradale effettuato dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Biella, lo scorso 8 aprile.

In quell’occasione, in corso San Maurizio, un cittadino italiano di 52 anni, residente nel biellese, era stato trovato in possesso di circa 5 grammi di hashish. Il successivo sviluppo informativo e investigativo condotto dai Carabinieri ha consentito di risalire alla persona dalla quale lo stupefacente era stato acquistato.

Nella mattinata del 10 aprile, i militari della Sezione Operativa hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione del sospettato, rinvenendo e sequestrando una ventina di grammi di hashish, già suddivisi in involucri di diverso peso e pronti per la cessione; un blister di OxyContin (ossicodone), potente analgesico oppioide inserito nelle tabelle ministeriali delle sostanze stupefacenti, detenuto senza alcuna giustificazione terapeutica; e la somma di 350 euro in banconote di piccolo e medio taglio, ritenuta provento dell’attività illecita.

Il giovane, un 25enne residente a Biella, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella per il reato di detenzione ai fini di spaccio, mentre l’acquirente è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore.

Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati, da ritenersi innocenti sino a eventuale condanna definitiva, potranno far valere elementi a propria difesa nelle successive fasi processuali.