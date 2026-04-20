Residenti di Gaglianico chiamano il 112: “Venite, c’è un intenso odore di gas”

Alcuni residenti di Gaglianico hanno avvertito un intenso odore di gas e, preoccupati, hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. L’allarme è scattato poco prima delle 10 di oggi, 20 aprile. Sul posto sono intervenute le squadre di Biella per le operazioni di messa in sicurezza. Alla fine, poco dopo le 14, è stata individuata la causa della perdita e la situazione è tornata alla normalità.
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