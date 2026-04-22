Biella, modifiche alla viabilità per la commemorazione partigiana del 24 aprile

In occasione della commemorazione partigiana in programma il 24 aprile, il Comune di Biella ha disposto alcune modifiche temporanee alla viabilità in centro città.

Nel dettaglio, sarà istituito il divieto di transito in piazza Martiri della Libertà, lungo il tratto di strada a nord che collega piazza 1 Maggio con via Cavour. La limitazione sarà in vigore dalle ore 17 alle 18.30 di venerdì 24 aprile. L’ordinanza diventerà effettiva con l’installazione della segnaletica temporanea, a cura dell’Ufficio Tecnico comunale, e resterà valida fino alla sua rimozione al termine dell’evento. Il controllo sul rispetto delle disposizioni sarà affidato alla Polizia Municipale e agli altri organi competenti.

La misura si inserisce nel quadro delle iniziative legate alle celebrazioni della Liberazione, garantendo sicurezza e ordine pubblico durante lo svolgimento della commemorazione.