“Su ricu pius ndh’at, pius ndhe disizat” / “Il ricco più ne ha, più ne desidera”

Il proverbio: “Il ricco più ne ha, più ne desidera” afferma un dato di fatto, riscontrabile, spesso, sia nei tempi passati che ai nostri giorni. Un atteggiamento non salutare, infatti, come dice un altro proverbio: “Il ricco non è mai contento”. Nella Parola di Dio troviamo indicazioni per essere ricchi e contenti.

Presentada de su dìciu: su dìciu: “Su ricu pius ndh’at, pius ndhe disizat” narat una cosa tzerta, de poder’ cumproare, de frecuente, siat in sos tempos passados che in dies de oe. Un’ategiamentu chi no faghet bene, difatis, comente narat un’àteru dìciu: “Su ricu no est mai cuntentu”. In sa Peràula de Deus agatamos indicos pro esser ricos e cuntentos.

Totas duos dìcios narant chi sa richesa no dat cuntentesa. Difatis, chie passat su tempus disizendhe de esser’ pius ricu, no si godit nemmancu su chi tenet. E, si no est afrigidu dae su disizu de tenner’ benes in pius, a su ricu no li mancant ocasiònes, o mutivos, pro no esser’ cuntentu. Podet esser’ ca no agatat pessones de fiducia; podet esser’ chi istet in afannu ca timet sos ladros o, puru, ca no tiat cherrer’ pagare sas tassas e gai sighindhe. Pro segare in curtzu sa chistiòne tocat de dare rejòne a su dìciu chi narat: “su ricu no est mai cuntentu”.

In su liberu de Qoèlet e in s’Evanzeliu agatamos cunfrimma de custos dìcios. In su primmu liberu fentomadu legimos: «S’oju sou no est mai atatu de richesa» (Qoèlet 4,8). E in su segundhu b’est iscritu: «Su giovanu sich’est andhadu atristadu, gia chì teneiat richesas meda» (Mt 19,22).

Unu seberu, cussu de su giovanu, chi at fatu narrer a Gesus: «In veridade bos naro: est difìtzile meda chi unu ricu intret in su regnu de sos chelos» (Mt 19,23). Pero, in su Salmu 62 agatamos unu bonu cussizu pro tenner’ bia s’ispera de intrare a su regnu de sos chelos puru essendhe ricos e narat: «A sa richesa, puru si est bundhante, no atachedas su coro» (Sal 62,11).

Podimos cungruire nendhe chi: no est sa richesa chi faghet dannu, ma s’atacamentu a issa.

TESTO ITALIANO

Un proverbio sardo dice: “Il ricco più ne ha, più ne desidera” e un altro aggiunge: “Il ricco non è mai contento”.

Entrambi i proverbi dicono che la ricchezza non dà contentezza. Infatti, chi trascorre il tempo desiderando di essere più ricco, non si gode nemmeno quello che ha. E, se non è afflitto dal desiderio di avere beni in più, al ricco non mancano le occasioni, o i motivi, per non essere contento. Può essere perché non trova persone di fiducia; può essere che stia in affanno perché ha paura dei ladri o, anche, perché non vorrebbe pagare le tasse e così via. Per chiudere in breve la questione bisogna dare ragione al proverbio che dice: il ricco non è mai contento.

Nel libro di Qoèlet e nel Vangelo troviamo conferma a questi proverbi. Nel primo libro nominato leggiamo: «Il suo occhio non è mai sazio di ricchezza» (Qoelet 4,8). E nel secondo c’è scritto: «Il giovane se ne andò triste, poiché aveva molte ricchezze» (Mt 19,22).

Una scelta, quella del giovane, che fece dire a Gesù: «In verità io vi dico: difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli» (Mt 19,23). Però, nel Salmo 62 troviamo un buon consiglio per tener viva la speranza di entrare al regno dei cieli pur essendo ricchi: «Alla ricchezza, anche se abbonda, non attaccate il cuore» (Sal 62,11).

Possiamo concludere dicendo che: non è la ricchezza che fa danno, ma l’attaccamento ad essa.