Giornata dei camminatori biellesi, a Salussola c'è anche il gruppo di Candelo FOTO

Alla prima edizione della Giornata dei camminatori biellesi, svoltasi domenica scorsa a Salussola, ha preso parte anche una numerosa delegazione del gruppo di cammino A Spasso per Candelo. L’iniziativa aveva l’obiettivo di promuovere la cultura del movimento, consolidare la rete e le collaborazioni sul territorio e favorire la nascita di nuovi gruppi di cammino.