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Running e Trail | 16 aprile 2026, 07:40

Giornata dei camminatori biellesi, a Salussola c'è anche il gruppo di Candelo FOTO

Giornata dei camminatori biellesi, a Salussola c'è anche il gruppo di Candelo

Giornata dei camminatori biellesi, a Salussola c'è anche il gruppo di Candelo

Alla prima edizione della Giornata dei camminatori biellesi, svoltasi domenica scorsa a Salussola, ha preso parte anche una numerosa delegazione del gruppo di cammino A Spasso per Candelo. L’iniziativa aveva l’obiettivo di promuovere la cultura del movimento, consolidare la rete e le collaborazioni sul territorio e favorire la nascita di nuovi gruppi di cammino.

Sante Tregnago

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