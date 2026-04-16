Giornata dei camminatori biellesi, a Salussola c'è anche il gruppo di Candelo FOTO

Alla prima edizione della Giornata dei camminatori biellesi, svoltasi domenica scorsa a Salussola, ha preso parte anche una numerosa delegazione del gruppo di cammino A Spasso per Candelo. L’iniziativa aveva l’obiettivo di promuovere la cultura del movimento, consolidare la rete e le collaborazioni sul territorio e favorire la nascita di nuovi gruppi di cammino.
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