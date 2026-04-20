A Sandigliano due foto-trappole contro l’abbandono dei rifiuti

Sono sempre di più i Comuni che approvano la convenzione con il Consorzio C.O.S.R.A.B. per l’utilizzo di foto-trappole destinate al contrasto del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale. In questi giorni è stata la volta di Sandigliano.

Il Comune di Sandigliano ha formalmente richiesto l’assegnazione di due dispositivi, con l’obiettivo di rafforzare le attività di controllo e prevenzione contro l’abbandono dei rifiuti. Le foto-trappole saranno utilizzate esclusivamente per finalità ambientali e di tutela del territorio.

La convenzione approvata avrà una durata di 60 mesi, prorogabile fino al 31 dicembre dell’anno di scadenza, previo accordo tra le parti.

Con questa decisione, il Comune punta a rafforzare gli strumenti di controllo del territorio e a contrastare in modo più efficace il fenomeno degli abbandoni illegali di rifiuti, promuovendo maggiore tutela dell’ambiente e del decoro urbano.