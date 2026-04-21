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ATTUALITÀ | 21 aprile 2026, 10:40

Il Lions Day fa breccia nel cuore dei cittadini nel centro storico di Biella FOTO

L’evento ha offerto consulti informativi e screening gratuiti alla popolazione, in collaborazione con ASL BI, Comune di Biella, associazioni FAND, Unione Italiana Ciechi, AMA, A.L.I.Ce, A.P.B. e Croce Rossa Italiana Comitato di Biella.

Il Lions Day fa breccia nel cuore dei cittadini nel centro storico di Biella

Il Lions Day fa breccia nel cuore dei cittadini nel centro storico di Biella

L’edizione del Lions Day 2026, evento dedicato alla salute e alla prevenzione, promosso da Lions Club International e organizzato dai Lions Club biellesi, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale e alcune associazioni del territorio ha confermato l’apprezzamento da parte dei cittadini con centinaia di consulti informativi e screening effettuati domenica 12 aprile 2026 nel centro storico di Biella, in piazza Vittorio Veneto.

 Per l’evento  è stato allestito un vero e proprio campus della salute dove i cittadini hanno potuto ricevere consulti informativi gratuiti e partecipare ad attività di screening e prevenzione a cura di numerosi professionisti sanitari dell’ASL BI e volontari delle Associazioni FAND – Associazione italiana diabetici Biella, ALICE BIella  – Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale, AMA Biella – Associazione Malattia di Alzheimer, A.P.B. Amici Parkinsoniani Biellesi ODV, Unione Ciechi Biella e Croce Rossa Italiana - Comitato di Biella.

 I Lions Club del territorio biellese che hanno partecipato:

  • Lions Club Biella Host – Presidente Paola Aglietta
  • Lions Club Valli Biellesi – Presidente Andrea Valentini
  • Lions Club Biella Bugella Civitas – Presidente Fausta Bolengo
  • Lions Club La Serra – Presidente Marco Romano
  • Leo Club – Presidente Francesca Maffeo.          

 “Ci tengo ad esprimere pubblicamente un ringraziamento a tutte le associazioni, all’ASL e al Comune di Biella per la bella manifestazione e lo splendido risultato ottenuto. – ha commentato Stefano Lometti, Presidente di Zona Lions Club - Grazie all’unione di queste realtà abbiamo creato una giornata importante per i nostri cittadini, per la loro salute e prevenzione, aggiungendo un tassello in più a quella che negli anni non potrà che essere un’iniziativa che potrà migliorare e crescere sempre di più. Grazie a tutti i volontari, al personale medico e sanitario, per aver reso speciale l’iniziativa”.

 Le tematiche affrontate sono state:

  • Qual è il tuo stile di vita: circa 100 di persone si sono sottoposte ai test per valutare i livelli di ansia e depressione e allo screening del disturbo dell’attenzione nell’adulto a cura delle psicologhe ASL BI, Elena Macchiarulo e Giulia Vidolin e delle educatrici Sara Penna e Ilaria Forzani.
  • Diabete: Gigliola Topazzo, medico della SSD Diabetologia, insieme ai volontari FAND, hanno effettuato circa 70 screening per la valutazione dell’insorgenza del diabete.
  • Ictus: i volontari di A.L.I.Ce. Biella hanno fornito informazioni utili per la prevenzione effettuando circa 50 screening per la valutazione del rischio di ictus.
  • Salute degli occhi: Lorenzo Cotti e Andrea Barbato, ortottisti dell’ASL BI, insieme ai volontari dell’Unione Ciechi Biella, hanno effettuato screening oculari a circa 80 persone.
  • Manovre salvavita: i volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Biella, hanno dimostrato come effettuare il massaggio cardiaco e come utilizzare il defibrillatore.
  • Salute al femminile: Alessandro Messina, ginecologo dell’ASL BI, ha fornito informazioni sui servizi offerti dal reparto di Ostetricia e Ginecologia, spaziando su diverse tematiche: contraccezione, fertilità, procreazione medicalmente assistita, maternità, vaccinazione HPV, screening disponibili per la prevenzione oncologica e ai cambiamenti legati alla menopausa.
  • Invecchiare in salute: gli Infermieri di Famiglia e Comunità Giorgia Caucino, Federica Manservisi, Fabrizio Demaria, Valentina Cossutta e Chiara Siletti hanno coinvolto numerose persone in momenti di educazione alla salute, fornendo consigli e materiale informativo su alimentazione sana, attività fisica, prevenzione delle cadute in ambiente domestico e agli stili di vita.
  • Dipendenze in età adulta e nell’adolescenza: Sonya Maugeri, Luciana Orso, Loredana Acquadro, Luisa Fiorina e Rosetta Orso del SerD – Servizio Dipendenze hanno fornito informazioni sulle dipendenze più diffuse sia nel mondo degli adulti che degli adolescenti, quali il fumo, l’alcol e il gioco d’azzardo, e sui servizi di cura e riabilitazione disponibili.
  • Memoria: l’Associazione Italiana Malattia di Alzheimer di Biella ha offerto informazioni per la prevenzione e il contrasto del decadimento cognitivo.
  • Parkinson senza tremori: l'Associazione Amici Parkinsoniani Biellesi di Biella ha offerto informazioni sul ruolo dell’associazione a supporto dei malati di Parkinson e dei loro familiari e sull’importanza del movimento e della riabilitazione come parte fondamentale della gestione della malattia.

 I Lions Club agiscono a livello locale e a livello globale con l’obiettivo di migliorare la comunità attraverso azioni di volontariato, che si concentrano principalmente su otto cause umanitarie globali: vista, diabete, fame, ambiente, oncologia pediatrica, attività umanitarie, assistenza in caso di disastri e giovani.

 “Ringrazio Stefano Lometti, i Lions Club del territorio biellese, il Comune di Biella, i volontari delle Associazioni intervenute per la disponibilità ad organizzare una giornata ricca di tematiche e che ha coinvolto in modo sinergico professionisti e enti del terzo settore. Anche quest’anno il Lions Day si è dimostrato un appuntamento importante, per avvicinare i temi della salute alla cittadinanza. – ha commentato Mario Sanò, Direttore Generale ASL BI – La promozione della salute può fare la differenza, perché aiuta le persone a stare meglio il più a lungo possibile ed è un ambito che sarà sempre più rilevante in Sanità. Per questo motivo, la collaborazione con le diverse realtà del territorio è fondamentale per lavorare in questa direzione, contribuendo insieme al benessere dei cittadini”.

c. s. ASL Biella g. c.

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