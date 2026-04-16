Torna a Viverone la "Rubrica della Salute": appuntamento su riflessologia e natura

Torna a Viverone la Rubrica della Salute, iniziativa dedicata al benessere naturale. Il prossimo appuntamento, intitolato “Riflessologia e Natura”, è in programma venerdì 17 aprile, dalle 20.30 alle 22, alla Biblioteca di Viverone, in via Umberto I 109.

La serata vedrà la partecipazione della riflessologa Franca Ciciarelli e sarà occasione per approfondire diversi aspetti della disciplina. In particolare, l’incontro sarà dedicato a che cos’è la riflessologia e alle sue origini, alle zone riflesse e alla mappa del piede, ai benefici della riflessologia radicale, a una dimostrazione pratica di riflessologia plantare e all’ausilio degli oli essenziali.

L’iniziativa si propone come un momento di approfondimento rivolto a chi desidera avvicinarsi a queste tematiche, con una serata dedicata alla conoscenza di pratiche orientate all’equilibrio e al benessere della persona.