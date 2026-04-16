A Benna una Giornata Ecologica: cittadini uniti per l’ambiente

Domenica 19 aprile 2026 il Comune di Benna promuove una Giornata Ecologica, organizzata in collaborazione con le associazioni del territorio e con il Gruppo VVB, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza al rispetto e alla cura dell’ambiente.
L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di partecipazione attiva, aperta a tutti i cittadini che desiderano contribuire concretamente alla tutela del proprio territorio.
Il ritrovo è fissato per le ore 8:30 presso Piazza della Roggiona, sede del Municipio di Benna. Dopo un breve momento organizzativo, i partecipanti verranno suddivisi in gruppi per operare in diverse aree del paese.
Per garantire la sicurezza durante le attività, si consiglia l’utilizzo di stivali, guanti e gilet ad alta visibilità.
La Giornata Ecologica è pensata come un momento di condivisione e responsabilità collettiva. Possono partecipare persone di tutte le età; i bambini, tuttavia, dovranno essere accompagnati da un adulto.
Al termine della mattinata, i volontari saranno invitati a un pranzo comunitario offerto dal Gruppo Alpini.
"Domenica 19 aprile unisciti a noi per la Giornata Ecologica - scrive in una nota il Comune - . Insieme possiamo prenderci cura del nostro ambiente rendendo più puliti i nostri spazi. Ti aspettiamo per una giornata all'insegna del rispetto e e della collaborazione"