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Basso Biellese | 18 aprile 2026, 07:10

Fra Galdino, la distribuzione di generi alimentari sarà a Cerrione

Fra Galdino, la distribuzione di generi alimentari sarà a Cerrione

Fra Galdino, la distribuzione di generi alimentari sarà a Cerrione

La solidarietà torna ad essere protagonista nel comune di Cerrione. Questa mattina, dalle 8.30 alle 10.30, si terrà la distribuzione a favore di Fra Galdino. Il punto di incontro dove saranno condivisi i generi alimentari darà nei locali del Municipio del paese.

g. c.

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