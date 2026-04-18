Fra Galdino, la distribuzione di generi alimentari sarà a Cerrione

La solidarietà torna ad essere protagonista nel comune di Cerrione. Questa mattina, dalle 8.30 alle 10.30, si terrà la distribuzione a favore di Fra Galdino. Il punto di incontro dove saranno condivisi i generi alimentari darà nei locali del Municipio del paese.
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