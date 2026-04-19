Tavigliano, in estate parte la raccolta domiciliare di pannoloni/pannolini e traversine: al via raccolta adesioni

Da luglio partirà la raccolta domiciliare dei pannoloni/pannolini e delle traversine, con cadenza settimanale. Lo rende noto il comune di Tavigliano sui propri canali ufficiali. “Pertanto chi avesse necessità di attivare questo servizio dovrà farne richiesta presso l’ufficio tributi entro e non oltre giovedì 30 aprile. Il modulo per la richiesta è scaricabile da questa pagina oppure si può ritirarlo presso l'ufficio succitato oppure scrivere una mail all’indirizzo trib.tavigliano@ptb.provincia.biella.it “.