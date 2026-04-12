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Pallavolo | 12 aprile 2026, 12:30

Scuola Pallavolo Biellese, altri tre passi avanti: i play off sono vicini

Scuola Pallavolo Biellese, altri tre passi avanti: i play off sono vicini

Scuola Pallavolo Biellese, altri tre passi avanti: i play off sono vicini

Vittoria esterna per la prima squadra della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti, che si avvicina ulteriormente all’obiettivo prefissato: i playoff di Serie C. La Ilario Ormezzano Sai SPB è riuscita a imporsi per 3-1 anche sul campo della Pallavolo Ovada. Buona partenza, molto più equilibrati i successivi tre set del “Geirino”. Il secondo posto è sempre più saldo, e il distacco sul quinto sale a 11 punti.

Il commento di coach Milo Zanardo: “Nella prima frazione siamo partiti molto bene, con l’atteggiamento giusto e sbagliando poco. Dal secondo in poi invece ci siamo rilassati troppo e abbiamo permesso che l’avversario prendesse il sopravvento, cedendo poi ai vantaggi. Dal terzo fino all’ultimo scambio siamo quasi sempre stati costretti a inseguire: bravi comunque a restare in partita, recuperando svantaggi anche importanti. L’obiettivo era riportare a casa i tre punti ed è stato raggiunto. Per il resto, spero che questa gara ci possa servire di lezione per quelle future: non possiamo permetterci di rilassarci nemmeno contro le avversarie che lottano per la salvezza”.

Aggiunge il direttore sportivo Oscar Zaramella: “Non una delle nostre prestazioni migliori, non siamo riusciti a confermare al 100% la buona settimana di allenamenti. Siamo andati un po’ in difficoltà, facendo alla fine tutto noi. Errori e deconcentrazione hanno rimesso in gara gli avversari, ma rimane di buono che sappiamo sempre rimetterci in pista e ritrovare subito il focus. Ovada rappresentava un campo ostico, dove anche la capolista aveva vinto solo al tie-break. Prendiamo i tre punti e va bene così. Sapevamo che gli incroci di giornata non erano decisivi, nella prossima molto di più. Queste due gare sono cruciali per qualificarci, poi punteremo a difendere il secondo posto: dobbiamo vincerle tutte”.

SERIE C - 22a giornata

Palasport “Geirino” di Ovada (AL)

Interwaste-Menego Pallavolo Ovada – ILARIO ORMEZZANO SAI SPB 1-3

(16-25/26-24/22-25/17-25)

 ILARIO ORMEZZANO SAI SPB: Berteletti 4, Vicario, Agostini 12, Sensi 11, Stragiotti 1, Maretti 9, Antonov 1, Graziano 3, Despaigne 35, Carlotto (L1), Murdaca (L2). Coach Milo Zanardo, vice Simone Nicolo.

c. s. SPB g. c.

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