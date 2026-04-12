Scuola Pallavolo Biellese, altri tre passi avanti: i play off sono vicini

Vittoria esterna per la prima squadra della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti, che si avvicina ulteriormente all’obiettivo prefissato: i playoff di Serie C. La Ilario Ormezzano Sai SPB è riuscita a imporsi per 3-1 anche sul campo della Pallavolo Ovada . Buona partenza, molto più equilibrati i successivi tre set del “Geirino”. Il secondo posto è sempre più saldo, e il distacco sul quinto sale a 11 punti.

Il commento di coach Milo Zanardo: “Nella prima frazione siamo partiti molto bene, con l’atteggiamento giusto e sbagliando poco. Dal secondo in poi invece ci siamo rilassati troppo e abbiamo permesso che l’avversario prendesse il sopravvento, cedendo poi ai vantaggi. Dal terzo fino all’ultimo scambio siamo quasi sempre stati costretti a inseguire: bravi comunque a restare in partita, recuperando svantaggi anche importanti. L’obiettivo era riportare a casa i tre punti ed è stato raggiunto. Per il resto, spero che questa gara ci possa servire di lezione per quelle future: non possiamo permetterci di rilassarci nemmeno contro le avversarie che lottano per la salvezza”.

Aggiunge il direttore sportivo Oscar Zaramella: “Non una delle nostre prestazioni migliori, non siamo riusciti a confermare al 100% la buona settimana di allenamenti. Siamo andati un po’ in difficoltà, facendo alla fine tutto noi. Errori e deconcentrazione hanno rimesso in gara gli avversari, ma rimane di buono che sappiamo sempre rimetterci in pista e ritrovare subito il focus. Ovada rappresentava un campo ostico, dove anche la capolista aveva vinto solo al tie-break. Prendiamo i tre punti e va bene così. Sapevamo che gli incroci di giornata non erano decisivi, nella prossima molto di più. Queste due gare sono cruciali per qualificarci, poi punteremo a difendere il secondo posto: dobbiamo vincerle tutte”.

SERIE C - 22a giornata

Palasport “Geirino” di Ovada (AL)

Interwaste-Menego Pallavolo Ovada – ILARIO ORMEZZANO SAI SPB 1-3

(16-25/26-24/22-25/17-25)

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB: Berteletti 4, Vicario, Agostini 12, Sensi 11, Stragiotti 1, Maretti 9, Antonov 1, Graziano 3, Despaigne 35, Carlotto (L1), Murdaca (L2). Coach Milo Zanardo, vice Simone Nicolo.