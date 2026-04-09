Pallavolo, sfida al vertice a Tollegno: arriva la capolista Scurato, in palio la vetta

Dopo la meritata pausa pasquale, il campionato di Serie D femminile riaccende i motori e si prepara a vivere un sabato di fuoco. L'appuntamento è fissato per Sabato 11 aprile ore 18:30, quando il palazzetto di Tollegno sarà il teatro di un vero e proprio "Super Big Match" che promette scintille e adrenalina pura.

Le padrone di casa, attualmente salde al secondo posto in classifica, si preparano ad accogliere la temibile corazzata Scurato di Novara, capolista del girone. Non è una partita come le altre: in palio c'è niente meno che il primo posto in campionato, un obiettivo che le biellesi inseguono con determinazione e grinta.

A sole cinque giornate dalla fine della stagione regolare, ogni punto è fondamentale e l'occasione è troppo ghiotta per non provare il sorpasso. La formazione rossoblù di Tollegno scenderà in campo con un solo obiettivo: scalzare Scurato dalla vetta e conquistare una leadership che potrebbe essere decisiva per il finale di stagione.

Le avversarie troveranno ad attenderle un ambiente infernale, ma nel senso più positivo del termine: si prevede un palazzetto gremito di tifosi locali rossoblù, pronti a sostenere le proprie beniamine con cori, striscioni e un'atmosfera da brividi. L'entusiasmo e la passione del pubblico di casa saranno un'arma in più per le biellesi, desiderose di regalare un'impresa memorabile ai propri sostenitori.

Sarà uno scontro tra due delle migliori formazioni del campionato, un duello tattico e fisico dove ogni palla, ogni muro e ogni attacco potranno fare la differenza. Il fischio d'inizio alle ore 18:30 l di sabato 11 aprile si avvicina e la tensione è già palpabile: il campionato di Serie D femminile sta per regalare un'altra pagina di grande pallavolo. Imperdibile!