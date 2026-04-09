SPB - Trasferta a Ovada per la prima squadra

Smaltite le ultime colombe pasquali, la Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti è pronta a lanciare la volata finale in tutti i campionati federali.

La Ilario Ormezzano Sai SPB tiene nel mirino i playoff di Serie C e le prossime uscite possono risultare decisive in ottica secondo posto. Gli arancioblu saranno impegnati a Ovada : squadra già salva ma campo insidioso, fischio d’inizio sabato alle 21.

La M-AppHotel SPB continua a crescere e vuole giocarsi le sue carte fino in fondo. Quello di Novara contro il San Rocco Volley è uno scontro diretto molto importante, che può accendere la corsa-salvezza in Serie D. Si gioca alle 17.30 all’ombra di San Gaudenzio, sempre di sabato.

Weekend intenso anche per le formazioni giovanili. La Officina Pozzo SPB cercherà di concludere con una vittoria la fase regionale del campionato Under19: domenica alle 15 i ragazzi di coach Milo Zanardo affrontano il Revolution Asti nel palazzetto di Chiavazza. Doppio impegno invece per il gruppo della Aiazzone Impresa di Costruzioni SPB, che sabato sarà di scena a Collegno (contro Arti Volley ) e domenica concederà il bis alla “Lamarmora” con i torinesi del Kolbe Volley . La speranza è di scalare altre caselle nella graduatoria del girone Under18 UISP.

A presentare la sfida della prima squadra biellese è il vice-allenatore Simone NICOLO: «La trasferta alessandrina nasconde insidie che vanno oltre il dato tecnico emerso nella gara di andata, vinta con un netto 3-0. Siamo attesi dalla Pallavolo Ovada, una compagine che, tra le mura amiche, mette in campo una foga agonistica e delle qualità individuali che non ammettono alcun tipo di distrazione da parte nostra. Sappiamo bene che contro di noi qualsiasi avversario riesce a trovare degli stimoli supplementari, e in questo senso il corretto approccio mentale sarà ancora una volta fondamentale. Al momento i nostri sforzi sono finalizzati nel trovare quella continuità di rendimento e quella gestione del ritmo-gara che talvolta ci sono mancate, rendendo più complicato il percorso stagionale. Fino a questo punto il campionato ha confermato che, se si vogliono evitare le brutte sorprese, non bisogna sottovalutare mai nessuno».

Aggiunge il libero Simone MURDACA: «Senza ombra di dubbio quella di sabato è una gara particolare, contro una squadra da non prendere sottogamba. “Particolare”, anche perché arriviamo da un weekend di pausa che tende sempre a spezzare un po’ il ritmo-partita. Questa settimana abbiamo lavorato sodo per farci trovare pronti e partiamo verso Ovada per difendere il nostro attuale secondo posto. Negli ultimi giorni abbiamo anche avuto modo di riposare: ricaricare le energie in questa fase è fondamentale, poiché siamo consapevoli di cosa ci attenderà nell’imminente rush finale»

Conclude il direttore sportivo Oscar ZARAMELLA: «La squadra ha ripreso la normale routine di lavoro, dopo tre giorni di meritato riposo. In settimana i ragazzi si sono sempre allenati – senza il classico scarico - e devo ammettere che fisicamente il gruppo ha risposto bene. Abbiamo insistito in modo particolare in sala-pesi. Il cammino verso i playoff riprende dalla trasferta di Ovada, una partita che sulla carta dovrebbe essere alla nostra portata. Ci auguriamo di fare bene, per riprendere il percorso da dove l’abbiamo interrotto e consolidare la posizione nella zona alta della classifica di Serie C. La squadra avversaria è già salva, ma di sicuro onorerà il campo di casa e l’impegno di livello. Dobbiamo sempre incrociare le dita sperando di stare tutti bene, per il resto sappiamo cosa vogliamo: è iniziata la volata-finale e dobbiamo giocarcela al meglio. Occorre rimanere sul pezzo, ma ogni membro dello staff sta portando avanti bene il proprio incarico e siamo sereni».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND ARANCIOBLU

Serie C

Sabato 11/4, ore 21 | Palasport “Geirino” di Ovada (AL)

Interwaste-Menego Pallavolo Ovada – ILARIO ORMEZZANO SAI SPB

Serie D

Sabato 11/4, ore 17.30 | Palestra S.M. “G. Pajetta” di Novara

San Rocco Volley – M-APPHOTEL SPB

Under19 – Fase regionale

Domenica 12/4, ore 15 | PalaSarselli di Biella

OFFICINA POZZO SPB – Revolution Asti

Under18 UISP

Sabato 11/4, ore 15 | Palestra S.M. “A. Gramsci” di Collegno (TO)

Arti Volley U18 – AIAZZONE IMPRESA DI COSTRUZIONI SPB

Domenica 12/4, ore 11 | Palestra S.M. “Villaggio Lamarmora” di Biella

AIAZZONE IMPRESA DI COSTRUZIONI SPB – Kolbe Volley Torino