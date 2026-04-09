TeamVolley - Trasferta speciale a Rivarolo FOTO

Ultima parte di stagione in Serie B2 nazionale. Il TeamVolley Lessona vuole ripartire dalla prestigiosa vittoria su Alba, per dare lustro alla classifica e chiudere l'annata nel migliore dei modi. Trasferta impegnativa quella di Rivarolo Canavese , tana della quarta in classifica: nei ranghi avversari spiccano i grandi ex Giulia Lorenzon e Paolo Salussolia. Si gioca sabato alle 20 .

A presentare il match è il vice-allenatore Ivan TURCICH: «Durante la sosta pasquale abbiamo ricaricato le pile, staccando la spina e riprendendo il lavoro fisico e tecnico-tattico. Arriviamo dalla prestazione positiva contro Alba, che ci ha dato buone sensazioni. Ci ricordiamo bene della sconfitta autunnale contro lo stesso Rivarolo, 3-1 un casa nostra: non eravamo state in grado di mettere in difficoltà la combo Civallero-Re, che in questa stagione sta facendo bene. Loro avevano alzato i colpi e meritato i tre punti ma proveremo a ribaltare il risultato, seppure in trasferta. Bisogna anche ammettere che ormai abbiamo l'etichetta di squadra pazza e imprevedibile, e per noi - calcolando la nostra posizione di classifica - sapere di poter infastidire le avversarie di alta classifica rappresenta uno stimolo. Il match ha una valenza importante, ci sono tanti ex e la gara d'andata brucia ancora. Scenderemo in campo agguerriti».

Aggiunge la centrale Giulia MACCHIERALDO: «Sabato ci aspetta una partita davvero tosta: sappiamo bene quanto il campo di Rivarolo possa essere ostico. All’andata erano state capaci di metterci in difficoltà, aggredendoci in modo efficace con i loro attaccanti di punta. Allo stesso tempo però è giusto precisare come noi arrivassimo da una situazione completamente diversa rispetto a quella attuale. Dovremo cercare di tenere a mente l’ultima bella prestazione contro Alba mantenendo lucidità ma anche un pizzico di spensieratezza. Loro, invece, vorranno sicuramente lasciarsi alle spalle la netta sconfitta per 3-0 contro Castellanza. Anche la classifica racconta qualcosa: noi siamo in una fase di stallo, mentre loro navigano ai vertici. Questo può voler dire tutto o niente, e lo abbiamo già dimostrato: non avere nulla da perdere può trasformarsi in un’arma molto pericolosa. Infine, abbiamo sfruttato la pausa pasquale per lavorare soprattutto sull’aspetto fisico, curando alcuni dettagli che durante la stagione spesso passano in secondo piano per mancanza di tempo. E nonostante per alcuni elementi del nostro gruppo questo non sia stato un periodo felice, scenderemo in campo con la voglia di dare tutto e provare a vincere la partita».

Prima Divisione TST Seconda Fase – 2° giornata

Palasport di Lessona (BI)

BOTALLA TEAMVOLLEY – CUS Piemonte Orientale 3-1

(25-11/25-16/22-25/25-22)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Boggiani 2, Guzzo 9, Masserano 22, Cena 21, Siviero ne, Lanari ne, Strano, Pivotto 12, Caffaro 1, Di Stefano, Rege (L1), De Ruvo (L2). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

Coach Ivan TURCICH: «Una vittoria è sempre una vittoria, e va celebrata. Tuttavia, dal punto di vista personale – stakanovista e forse troppo perfezionista – temo che l’aver perso un set potrebbe aver compromesso il lavoro fatto finora per il posizionamento nel tabellone. Corretto il risultato, nel terzo set siamo calate e non sono contento di quella prestazione: troppe disattenzioni, ci siamo svegliate tardi contro un avversario di caratura inferiore. Ci sarebbero le scusanti degli infortuni e delle giocatrici fuori-ruolo (Guzzo schiacciatrice invece che libero) ma sono soltanto alibi e non hanno nulla a che vedere con il risultato. Siamo contente per la vittoria e per aver chiuso il girone a punteggio pieno, ora vedremo cosa ci riserverà il destino negli incroci dell’ultima fase. Dovremo essere in grado di giocarcela con tutti».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND BIANCOBLU

Serie B2

Sabato 11/4, ore 20 | Centro polisportivo comunale di Rivarolo C.se (TO)

Finimpianti-GP Rivarolo Canevese Volley – TEAMVOLLEY LESSONA

Under18 – Fase regionale

Domenica 12/4, ore 18 | Palestra I.S. “Sacra Famiglia” di Torino

Next VPT Zone SaFa 2000 – GENERALI TEAMVOLLEY

Under17 – Trofeo “D. Ziccio”

Sabato 11/4, ore 10.30 | PalaSarselli di Biella

Virtus Biella – GENERALI TEAMVOLLEY