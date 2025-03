Vigliano, donna di 90 anni aggredita in casa (foto di repertorio)

Sono ancora frammentarie le notizie raccolte e numerosi gli interrogativi circa l'episodio di cronaca avvenuto nei giorni scorsi nel comune di Vigliano Biellese. Stando alle prime ricostruzioni, una donna di circa 90 anni sarebbe stata aggredita in casa da un uomo. L'attacco sarebbe stato particolarmente violento.

Una volta scattato l'allarme, sul posto si sono precipitati i Carabinieri, assieme ai sanitari del 118, che hanno assistito l'anziana, poi trasportata in ospedale per le cure del caso. Le indagini sono affidate ai militari dell'Arma per delineare i contorni della vicenda.