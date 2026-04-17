Doppio sinistro stradale, nessun ferito a Valdilana e Sagliano Micca

Doppio sinistro stradale nel Biellese. A Sagliano Micca, un’auto è finita fuori strada: stando alle prime ricostruzioni, la causa sarebbe da attribuire al mancato inserimento del freno di stazionamento del mezzo, dovuto forse ad una dimenticanza. Poco prima, a Trivero, nel comune di Valdilana, incidente tra due veicoli ma nessuno è rimasto ferito. In entrambi i casi sono intervenuti i militari dell’Arma per gli accertamenti di rito.
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