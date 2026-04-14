Occhieppo Superiore/Biella, chiusura temporanea del ponte bypass sul torrente Oremo, ecco quando

Domani, mercoledì 15 aprile, dalle ore 10 alle ore 12 è stata disposta la sospensione del transito sulla SP 502 Sordevolo – Biella, all’altezza del km 7+000 (ponte sul Torrente Oremo) sul confine tra i Comuni di Occhieppo Superiore e Comune di Biella.

Il provvedimento si è reso necessario perché la struttura metallica, installata in sostituzione del ponte in muratura danneggiato dagli eventi alluvionali dello scorso aprile, necessita di verifiche tecniche e lavori di manutenzione. Gli interventi saranno effettuati dall’Associazione Nazionale Genieri Specialisti Volontari, con sede operativa a Samarate (VA).