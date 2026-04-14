Blackout digitale in Valle Elvo, Pollone senza internet da giorni

Disagi a Pollone per un prolungato blackout della connessione internet in fibra, che sta interessando diversi operatori e numerosi utenti sul territorio. Il problema, iniziato nella giornata di sabato 11 aprile, non è ancora stato completamente risolto e rappresenta uno dei blocchi più lunghi registrati negli ultimi tempi in paese.

Secondo quanto emerge, il disservizio riguarda contemporaneamente più gestori, lasciando senza connessione abitazioni e attività. Una situazione che ha inevitabilmente creato difficoltà sia per i privati cittadini sia per chi lavora da remoto o utilizza la rete per motivi professionali.

Il problema è noto anche al Comune, che è stato informato della situazione e sta seguendo gli sviluppi. Nel frattempo, diversi utenti si sono attivati per segnalare il guasto e chiedere interventi rapidi.

Stando alle informazioni disponibili, una ditta incaricata sarebbe già al lavoro per individuare e risolvere la causa del disservizio.