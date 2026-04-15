Pralungo, a Sant’Eurosia una grande panchina colorata per famiglie e alunni

Una grande panchina colorata accoglie da tempo i più piccoli della provincia per far trascorrere momenti di socialità nel verde della Valle Cervo.

È l’iniziativa messa in campo da Massimo Evangelisti, artigiano di 52 anni, residente a Sant’Eurosia, nel comune di Pralungo, dal lontano 1982. “L’obiettivo – riporta - è creare uno spazio ludico per i bambini della provincia, in particolar modo per gli alunni della Scuola dell’Infanzia della mia frazione, oltre a quelli di altri istituti scolastici”.

La struttura, realizzata nel gennaio 2025 in appena 20 giorni di lavoro, è alta quasi 2,5 metri (compreso lo schienale) e lunga 4,5 metri, di colore rosso, con le tinte dell’arcobaleno per i gradini e la scritta del borgo. Si ispira alle “big benchs” (panchine giganti) ideate dal geniale designer americano Chris Bangle che, in breve tempo, si sono diffuse in gran parte dell’Italia (anche in Piemonte, come nei vicini comuni di Andrate, Muzzano, Viverone, Gattinara e Prato Sesia) ma non fa parte del circuito ufficiale.

Da quando è stata aperta al pubblico, si sono registrate oltre 500 presenze in più di un anno, con visitatori provenienti dal Biellese e da fuori provincia, a cui si aggiungono i territori d’oltralpe, come la Francia. Tutti incuriositi dalla panchina e dalla vista del panorama circostante, inserito in un contesto ambientale davvero suggestivo.

“Sono contento di aver strappato più sorrisi dalle persone in visita, specialmente dai più piccoli – sottolinea Evangelisti – È bello che abbiano la possibilità di trascorrere momenti sereni, in famiglia, in un’area verde come questa. L’unico appunto: l’accesso è libero e gratuito ma, essendo un terreno privato, è sempre buona norma avvisare per raggiungere tranquillamente l’area della panchina rispettando l’ambiente. Inoltre, la panchina è illuminata con due fari fino alle 22.30. Per informazioni potete scrivere o telefonare a questo numero 334.8000735”.