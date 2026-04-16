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Calcio | 16 aprile 2026, 07:10

Calcio, la Biellese punta sulla tecnica: allenamenti “vecchia scuola” per far crescere i talenti del vivaio

Credit: Biellese 1902

Credit: Biellese 1902

Il Settore Giovanile della Biellese investe sulla tecnica individuale come elemento centrale nella crescita dei propri atleti. Da questa stagione, una parte dell’allenamento settimanale delle squadre dell’attività di base e dell’agonistica - ad eccezione dell’Under 19, che segue un programma più articolato - è dedicata a esercitazioni “vecchia maniera”, focalizzate su controllo e dominio del pallone.

All’interno di un quadrato delimitato dai cinesini, i ragazzi lavorano in spazi ridotti, concentrandosi su precisione nel controllo e rapidità di esecuzione. L’obiettivo è sviluppare giocatori propositivi, capaci di gestire il gioco con padronanza e spirito d’iniziativa. Dalla prossima stagione, l’idea è introdurre un allenamento extra interamente dedicato a questa attività.

La società laniera ha condiviso alcune immagini delle formazioni Under 15 e Under 17, impegnate nella seduta di ieri sul sintetico del Training Center di Corso 53° Fanteria.

Redazione g. c.

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